Nespresso supprime jusqu’à 178 postes en France d’ici 2027

Nespresso, filiale du groupe suisse Nestlé, a annoncé mercredi 10 juin la suppression de 178 emplois maximum en France à compter de 2027. Cette décision s’inscrit dans une vaste restructuration mondiale engagée par la marque phare de capsules de café. Les suppressions de postes concernent principalement les activités de marketing et de service clients. Le réseau de boutiques, lui, ne sera pas affecté par ce plan.

Le site de Lyon va fermer

La filiale française prévoit également la fermeture de son site lyonnais dans le cadre de cette réorganisation. Cette stratégie de réduction des effectifs intervient dans un contexte de forte concurrence sur le marché des capsules de café. Nespresso, longtemps leader incontesté du secteur, fait face à une multiplication des acteurs et des marques alternatives. Le groupe Nestlé cherche à adapter sa structure de coûts pour maintenir sa rentabilité.

Les salariés des points de vente physiques ne sont donc pas concernés par ces mesures. Seuls les postes administratifs et de soutien commercial seront touchés. La direction doit désormais engager les négociations avec les représentants du personnel pour définir les modalités précises de cette restructuration qui prendra effet dans un peu plus d’un an.