Frappe américaine contre un pétrolier au large d’Oman : trois marins indiens portés disparus

Trois marins indiens sont portés disparus après une frappe menée par l’armée américaine contre un pétrolier dans le golfe d’Oman, selon les autorités indiennes. Vingt-et-un autres membres d’équipage de nationalité indienne ont pu être secourus à la suite de l’incident, qui a ravivé les tensions autour du transport de pétrole iranien dans la région.

Selon le commandement central américain, l’opération visait le pétrolier Settebello, battant pavillon des Palaos. Washington affirme que le navire transportait du pétrole iranien en violation du blocus maritime mis en place par les États-Unis et qu’il avait refusé à plusieurs reprises d’obéir aux instructions des forces américaines.

L’armée américaine a indiqué qu’un avion avait procédé à une frappe « précise » contre la salle des machines du navire afin de l’immobiliser. Le commandement américain soutient que cette action visait à empêcher le pétrolier de poursuivre sa route tout en limitant les risques pour l’équipage.

Les États-Unis ont instauré ce blocus le 13 avril, après une forte réduction du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz attribuée aux mesures prises par l’Iran. Cette zone est considérée comme l’un des points stratégiques les plus importants du monde pour le transport du pétrole et du gaz naturel.

De son côté, l’Inde a protesté contre l’attaque et a fait part de son inquiétude concernant le sort des trois marins disparus. Les autorités indiennes suivent l’évolution de la situation et cherchent à obtenir davantage d’informations sur les circonstances de l’incident.

Cette frappe intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Téhéran autour des exportations pétrolières iraniennes et de la sécurité de la navigation dans le golfe. L’incident pourrait alimenter davantage les inquiétudes concernant la stabilité des routes maritimes empruntées par une part importante du commerce énergétique mondial.