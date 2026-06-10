Afrique du Sud : une fusillade dans un bidonville de Johannesburg fait au moins 12 morts

Au moins 12 personnes ont été tuées et neuf autres blessées mardi soir lors d’une fusillade survenue dans un bidonville de l’est de Johannesburg, en Afrique du Sud. L’information a été confirmée mercredi par la police sud-africaine, qui a ouvert une enquête.

Selon les autorités, des hommes armés ont ouvert le feu dans le bidonville de Cleveland, également connu sous le nom de zone de Jumpers. Les circonstances exactes de l’attaque n’ont pas encore été établies, mais les forces de l’ordre évoquent une opération menée par plusieurs assaillants.

Dans un communiqué, la police a indiqué avoir lancé une vaste chasse à l’homme pour retrouver plus de dix suspects impliqués dans cette attaque. Les autorités n’ont pas précisé à ce stade les motivations possibles des tireurs.

Les blessés ont été transportés vers des structures médicales proches, tandis que la zone a été sécurisée par les forces de sécurité. Aucun bilan précis sur l’état de santé des survivants n’a encore été communiqué.

Les fusillades de masse restent un problème récurrent en Afrique du Sud, où la circulation des armes à feu illégales contribue régulièrement à des épisodes de violence meurtrière, en particulier dans les zones urbaines défavorisées.

Les autorités locales ont promis de renforcer les opérations de sécurité dans le secteur, alors que l’enquête se poursuit pour identifier les responsables et déterminer les circonstances exactes du drame.