Guantanamo au cœur des tensions : le chef du Pentagone effectue une visite remarquée à Cuba

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, s’est rendu mercredi à la base navale américaine de Guantanamo Bay, à Cuba. Cette visite intervient dans un contexte de relations tendues entre Washington et le gouvernement cubain, alors que l’administration du président Donald Trump renforce sa pression sur l’île dirigée par les communistes.

La visite de Pete Hegseth constitue l’un des déplacements les plus médiatisés d’un haut responsable américain à Cuba ces derniers mois. La base de Guantanamo, contrôlée par les États-Unis depuis plus d’un siècle, demeure un point sensible dans les relations entre les deux pays.

Ce déplacement intervient moins de deux semaines après la visite du général Francis Donovan, chef du Commandement Sud des États-Unis chargé de l’Amérique latine. Lors de son passage à Guantanamo, celui-ci avait notamment rencontré un haut responsable militaire cubain à proximité de la base.

L’administration Trump a adopté une ligne particulièrement ferme à l’égard de Cuba depuis son retour au pouvoir. Washington accuse régulièrement les autorités cubaines de violations des droits humains et maintient de nombreuses sanctions économiques contre le pays.

La base navale de Guantanamo revêt une importance stratégique pour les États-Unis dans la région des Caraïbes. Elle est également connue dans le monde entier pour le centre de détention ouvert après les attentats du 11 septembre 2001, qui a longtemps été au cœur de controverses internationales.

Les autorités américaines n’ont pas détaillé l’ensemble des objectifs de cette visite. Toutefois, ce déplacement souligne l’importance que l’administration Trump continue d’accorder à Guantanamo dans sa stratégie régionale et dans ses relations avec La Havane.