Un jeune soldat français de 21 ans tué lors d’un entraînement au Liban

L’armée française est une nouvelle fois endeuillée. Un militaire de 21 ans, déployé au Liban depuis le 1er juin dans le cadre d’une mission de coopération avec les forces armées libanaises, est décédé ce mercredi après avoir été victime d’un tir accidentel lors de la préparation d’un exercice, a annoncé le ministère des Armées.

Affecté au détachement de partenariat militaire opérationnel de Saliyeh en tant qu’aide moniteur de combat d’infanterie, le jeune soldat a été immédiatement pris en charge par les secours présents sur place. Malgré la rapidité de l’intervention, il n’a pas survécu à ses blessures.

Dans un communiqué, le chef d’état-major des armées, le général Fabien Mandon, a salué la mémoire de ce militaire « mort en opération » et adressé ses pensées à sa famille, à ses camarades ainsi qu’à ses proches. Ce décès intervient quelques semaines après la mort d’un autre soldat français blessé au Liban.