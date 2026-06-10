Crimée : pénuries de carburant et rationnement face à l’intensification des attaques de drones ukrainiens

La péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014, fait face à des pénuries de carburant dans un contexte de multiplication des attaques de drones ukrainiens, selon des autorités locales et des témoignages recueillis sur place. Les difficultés d’approvisionnement ont conduit à la mise en place de mesures de rationnement.

D’après les informations disponibles, des codes QR ont été introduits pour encadrer la distribution de carburant, une mesure destinée à mieux contrôler les volumes disponibles et à limiter les ruptures dans les stations-service. Cette organisation reflète les tensions persistantes sur les chaînes logistiques de la région.

Un témoin interrogé sur place indique par ailleurs que les approvisionnements alimentaires dans les commerces se sont globalement améliorés ces derniers jours, suggérant une stabilisation partielle de certains circuits d’approvisionnement malgré les perturbations.

Dans le même temps, les autorités locales ont signalé des dégâts matériels à Sébastopol, notamment un incendie ayant touché le musée « Panorama de la défense de Sébastopol » à la suite d’une attaque de drone. Les pompiers ont été mobilisés pour maîtriser les flammes.

L’Ukraine affirme de son côté avoir mené plusieurs frappes contre des objectifs militaires et logistiques en territoire contrôlé par la Russie au cours de la nuit, dans le cadre de ses opérations visant des infrastructures stratégiques.

Ces événements illustrent la poursuite d’un conflit marqué par des attaques à distance de plus en plus fréquentes, qui affectent non seulement les infrastructures militaires mais également la vie quotidienne des populations dans les territoires concernés.