Strasbourg : un ostéopathe condamné à 17 ans de réclusion pour viols et agressions sexuelles

La cour criminelle du Bas-Rhin a condamné mercredi un ostéopathe de 37 ans à dix-sept ans de réclusion criminelle pour des faits de viols et d’agressions sexuelles commis sur vingt-neuf patientes. L’homme, qui exerçait dans un cabinet situé à Eschau, près de Strasbourg, a également été frappé d’une interdiction définitive d’exercer sa profession.

Au cours du procès, l’accusé a soutenu que les gestes dénoncés s’inscrivaient dans une démarche thérapeutique. Les magistrats n’ont toutefois pas retenu cette version des faits. Les victimes ont décrit des consultations durant lesquelles le praticien procédait à des attouchements ou à des pénétrations sans leur accord, profitant de la relation de confiance liée à son activité médicale.

Des témoignages convergents pendant l’enquête

L’affaire avait émergé après plusieurs signalements, dont une plainte pour viol déposée en 2020 qui avait permis aux enquêteurs d’identifier de nombreuses autres victimes présumées. Selon l’accusation, les récits recueillis faisaient apparaître un mode opératoire récurrent. Les experts mandatés dans le dossier ont par ailleurs évoqué une personnalité marquée par un fort narcissisme et une tendance à s’affranchir des règles.

À l’issue de l’audience, plusieurs plaignantes ont salué une décision judiciaire qu’elles considèrent comme une reconnaissance de leur parole. La défense a toutefois annoncé son intention de faire appel de cette condamnation. L’ancien ostéopathe, qui comparaissait libre sous contrôle judiciaire depuis l’ouverture du procès, a été incarcéré à l’issue du verdict.