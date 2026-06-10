Face à la menace chinoise, Taïwan déploie ses HIMARS dans un exercice de défense spectaculaire

L’armée taïwanaise a effectué mercredi des tirs réels avec ses nouveaux systèmes de roquettes HIMARS, des équipements mobiles de fabrication américaine largement utilisés sur le champ de bataille ukrainien. L’exercice visait à simuler une réponse à une éventuelle invasion chinoise et à démontrer les capacités de défense de l’île.

Organisée dans la région de Taichung, la manœuvre a mis en avant la tactique dite de « tir et repli », qui consiste à lancer rapidement des frappes avant de changer de position afin d’éviter les contre-attaques ennemies. Cette stratégie est considérée comme essentielle face à un adversaire disposant d’importants moyens de surveillance et de frappe.

Les systèmes HIMARS, réputés pour leur mobilité et leur précision, constituent un élément important du renforcement des capacités militaires de Taïwan. Leur efficacité a été largement démontrée lors du conflit en Ukraine, où ils ont été utilisés pour frapper des cibles stratégiques à longue distance.

L’exercice intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Taïwan et la Chine. Pékin considère l’île démocratiquement gouvernée comme faisant partie de son territoire et affirme régulièrement sa volonté de parvenir à une réunification, y compris par la force si nécessaire.

Ces dernières années, l’armée chinoise a intensifié ses activités autour de Taïwan. Des avions de combat et des navires de guerre chinois opèrent presque quotidiennement à proximité de l’île, alimentant les inquiétudes des autorités taïwanaises quant au risque d’escalade militaire.

Face à cette pression croissante, Taïwan poursuit la modernisation de ses forces armées et mise sur des systèmes mobiles et difficiles à neutraliser pour renforcer sa capacité de dissuasion. Les tirs réalisés mercredi illustrent cette stratégie visant à compliquer toute éventuelle opération militaire contre l’île.