Brésil : Lula creuse l’écart sur Flávio Bolsonaro à l’approche de la présidentielle, selon un sondage

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a renforcé son avance sur le sénateur d’opposition Flávio Bolsonaro dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, selon un sondage publié mercredi. Ce nouvel écart intervient après une période de regain de popularité du chef de l’État.

D’après l’enquête, Lula bénéficie d’une dynamique favorable qui lui permet de distancer son principal rival de droite. Le sondage suggère que cette progression est notamment liée à des controverses ayant récemment touché le camp Bolsonaro.

Des informations médiatiques ont en effet évoqué des liens entre Flávio Bolsonaro et un banquier discrédité, ce qui aurait contribué à fragiliser la perception du candidat dans l’opinion publique. Cette affaire semble avoir pesé sur sa campagne dans un contexte politique déjà très polarisé.

Le président Lula, figure historique de la gauche brésilienne, cherche de son côté à consolider son soutien en mettant en avant la stabilité économique et la politique sociale de son gouvernement. Sa position actuelle traduit un rééquilibrage après des mois de compétition serrée avec l’opposition.

La course à la présidentielle reste toutefois ouverte, les sondages pouvant évoluer rapidement dans un pays marqué par de fortes divisions politiques et une volatilité électorale importante. Les prochains mois seront déterminants pour les deux camps dans la structuration de leurs campagnes.

Ce nouveau rapport d’opinion confirme surtout une tendance à court terme favorable au président sortant, sans pour autant écarter la possibilité d’un retournement de situation d’ici le scrutin.