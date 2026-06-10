Le parti va commercialiser à 25 euros un maillot de football inspiré des Bleus et floqué au nom de son leader, pour financer la campagne de 2027.

La France insoumise mise sur l’engouement de la Coupe du monde 2026 pour alimenter sa campagne présidentielle. Le parti d’extrême gauche va commercialiser prochainement un maillot de football inspiré de celui de l’équipe de France, floqué « Mélenchon 27 » en référence au scrutin de 2027. Vendu 25 euros, ce vêtement aux couleurs bleu-blanc-rouge doit permettre de financer la candidature de Jean-Luc Mélenchon tout en surfant sur la ferveur autour des Bleus.

Une stratégie de communication inédite

« Le but, c’est qu’il soit porté un maximum », explique le mouvement selon les informations de RTL. Cette initiative vise à transformer les supporters de l’équipe de France en ambassadeurs politiques. Le maillot reprend les codes visuels du jersey national, avec le nom du leader insoumis et le chiffre 27, comme un capitaine d’équipe. Une stratégie de communication qui mêle patriotisme sportif et ambitions électorales.

Cette opération marketing intervient alors que les partis politiques cherchent des financements innovants pour leurs campagnes. LFI compte sur la visibilité offerte par la compétition internationale pour diffuser son message et collecter des fonds. Le maillot devrait être disponible à la vente dans les prochains jours sur le site du parti.