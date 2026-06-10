Sondage : seuls 11 % des Européens considèrent les États-Unis comme un allié, un plus bas historique

La perception des États-Unis en Europe atteint un niveau historiquement bas, selon un sondage publié mercredi par le Conseil européen des relations étrangères (ECFR). D’après cette enquête menée dans 15 pays européens, seuls 11 % des personnes interrogées considèrent désormais Washington comme un allié, contre 16 % il y a six mois et 22 % en novembre 2024.

Ce recul marqué intervient à la veille de plusieurs grands sommets internationaux, notamment ceux du G7 et de l’OTAN, et met en évidence une érosion progressive de la confiance européenne dans les États-Unis en tant que partenaire de sécurité fiable. Dans l’ensemble des pays sondés, une majorité de répondants exprime des doutes quant à la volonté américaine d’intervenir en cas d’attaque contre un État européen.

Selon les résultats de l’étude, cette évolution traduit un changement plus large dans les perceptions stratégiques en Europe. Les citoyens interrogés se montrent de plus en plus favorables à une autonomie accrue en matière de défense, notamment à travers une augmentation des dépenses militaires nationales et une réduction de la dépendance aux équipements américains.

Le sondage révèle également un soutien important à des initiatives communes au sein de l’Union européenne, comme l’idée d’un emprunt collectif pour financer la défense. Près de la moitié des personnes interrogées dans la région y sont favorables, avec des niveaux de soutien particulièrement élevés dans plusieurs pays du nord et du sud de l’Europe.

En parallèle, une majorité de sondés plaide pour une préférence accrue aux équipements militaires européens plutôt qu’américains. Seule la Pologne fait figure d’exception notable, où les achats d’armes américaines restent privilégiés, tandis que d’autres pays affichent des positions plus divisées.

Enfin, l’enquête souligne que malgré ces évolutions, une large partie des Européens continue de soutenir l’Ukraine comme partenaire stratégique, tout en restant partagée sur des questions sensibles comme l’envoi de troupes de maintien de la paix ou l’élargissement de l’Union européenne vers l’Est.