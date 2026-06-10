Une éruption sous-marine menace l’approvisionnement alimentaire de villages isolés en Papouasie-Nouvelle-Guinée

D’immenses nappes de pierre ponce rejetées par une éruption volcanique sous-marine en Papouasie-Nouvelle-Guinée perturbent gravement la vie des communautés côtières de l’île de Manus. Les habitants signalent des difficultés croissantes pour la pêche et les transports maritimes, faisant craindre des pénuries alimentaires dans cette région isolée du Pacifique.

L’éruption, toujours en cours, a débuté le 8 mai dans la mer de Bismarck, à environ 125 kilomètres au sud-est de l’île de Manus. Selon les observations satellitaires de la NASA, l’activité volcanique a projeté d’importantes quantités de pierre ponce flottante ainsi que des eaux décolorées sur une vaste zone maritime.

Les responsables locaux affirment que les amas de pierre ponce bloquent la circulation des embarcations et recouvrent certaines zones de pêche. Pour de nombreuses communautés côtières, dont les moyens de subsistance dépendent presque entièrement de la mer, ces perturbations ont déjà un impact direct sur la vie quotidienne.

Jayso James So-on, responsable d’une administration locale, a indiqué que les récifs étaient recouverts par les débris volcaniques et que les liaisons maritimes vers Lorengau, capitale de la province de Manus, étaient fortement perturbées. Il a appelé les autorités provinciales à intervenir rapidement face à cette situation qu’il juge préoccupante.

Des experts soulignent que la pierre ponce ne représente pas nécessairement un danger direct pour les populations, mais que les vastes radeaux flottants qu’elle forme peuvent provoquer d’importantes perturbations économiques et logistiques. Les secteurs de la pêche, du transport et de l’approvisionnement sont particulièrement exposés.

Face à la situation, le Premier ministre James Marape a demandé aux agences compétentes d’évaluer l’activité volcanique sous-marine et ses conséquences. Les habitants espèrent désormais une réponse rapide des autorités afin d’éviter que les difficultés actuelles ne se transforment en crise alimentaire dans cette région éloignée du pays.