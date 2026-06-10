Netanyahu repart à la bataille électorale : son parti confirme sa candidature malgré les doutes de Trump

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sera candidat à un nouveau mandat lors des prochaines élections législatives, a annoncé mercredi son parti, le Likoud. Cette confirmation intervient après des déclarations du président américain Donald Trump, qui avait laissé entendre qu’il ignorait si le dirigeant israélien souhaitait poursuivre sa carrière politique.

Dans un bref communiqué, le Likoud a affirmé que Benjamin Netanyahu participerait au scrutin et qu’il comptait l’emporter. Si aucune date officielle n’a encore été fixée, les élections doivent se tenir au plus tard en octobre.

Quelques heures auparavant, Jonathan Karl, correspondant en chef d’ABC News à Washington, avait rapporté sur les réseaux sociaux une conversation avec Donald Trump. Selon le journaliste, le président américain s’était montré incertain quant aux intentions de Netanyahu, déclarant qu’il ne savait pas si celui-ci souhaitait se représenter après une carrière politique qu’il a qualifiée d’« incroyable ».

Le scrutin à venir revêt une importance particulière en Israël. Il s’agira des premières élections nationales depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, considérée comme l’un des plus graves échecs sécuritaires de l’histoire du pays et à l’origine de la guerre menée dans la bande de Gaza.

Depuis son retour au pouvoir en décembre 2022 à la tête de la coalition la plus à droite de l’histoire israélienne, Benjamin Netanyahu a traversé une période particulièrement mouvementée. Son gouvernement a dû faire face à d’importantes manifestations contre ses réformes, avant d’être confronté aux conflits successifs à Gaza, au Liban puis à l’Iran.

Malgré les critiques et les controverses qui entourent son mandat, le chef du gouvernement reste une figure centrale de la vie politique israélienne. Sa candidature ouvre la voie à une campagne électorale qui s’annonce décisive pour l’avenir politique du pays, dans un contexte marqué par les défis sécuritaires et les profondes divisions de la société israélienne.