Nantes : la mairie visée par un mail de menaces terroristes

Un courrier électronique menaçant a été envoyé vendredi soir à la mairie de Nantes. Une enquête a été ouverte pour identifier l’auteur.

La mairie de Nantes a reçu vendredi soir un courrier électronique contenant des menaces à caractère terroriste. Le message, dont le contenu reste flou, évoque un prétendu « soldat du califat » âgé de 13 ans. Les services de police ont immédiatement été alertés et une enquête a été ouverte pour déterminer la nature exacte de ces menaces et identifier leur auteur.

Enquête pour identifier l’auteur

Des investigations techniques sont en cours pour remonter jusqu’à la source du message. Les enquêteurs cherchent notamment à établir si cette menace présente un danger réel ou s’il s’agit d’une mystification. La municipalité nantaise n’a pas souhaité communiquer davantage sur le contenu précis du mail ni sur les mesures de sécurité éventuellement mises en place.

Les services publics font régulièrement l’objet de menaces diverses, parfois sans fondement. Les autorités prennent néanmoins chaque signalement au sérieux, en particulier lorsqu’il fait référence au terrorisme. L’enquête devrait permettre dans les prochains jours de déterminer la crédibilité de cette menace et l’éventuelle dangerosité de son auteur.