Un centre de détention pour migrants au Texas accusé de graves défaillances et de gaspillage de fonds publics

Un centre fédéral de détention pour immigrants situé au Texas et mis en place sous l’administration Trump est au cœur d’un rapport accablant du Bureau de la responsabilité gouvernementale des États-Unis (GAO). L’organisme de contrôle affirme avoir identifié de nombreuses lacunes dans la gestion de l’établissement, allant de problèmes médicaux à des dépenses publiques jugées excessives.

Selon le rapport publié mardi, le centre de détention de Camp East Montana n’aurait pas correctement documenté certains incidents impliquant l’usage de la force. Les enquêteurs ont également relevé des manquements dans le suivi administratif et la surveillance des opérations menées au sein de l’établissement.

Le GAO affirme par ailleurs que certains détenus souffrant de maladies graves n’ont pas reçu les médicaments dont ils avaient besoin. Ces défaillances soulèvent des inquiétudes concernant la qualité des soins médicaux fournis aux personnes retenues dans le centre.

Le rapport met également en lumière des dépenses considérées comme inutiles ou excessives. Selon l’organisme de contrôle, des dizaines de millions de dollars de fonds publics auraient été gaspillés à la suite de contrats attribués dans l’urgence lors de la mise en place de l’installation.

Les enquêteurs décrivent des « problèmes importants et généralisés » liés à la planification et à la supervision du centre. Ces conclusions interviennent alors que la politique migratoire américaine continue de faire l’objet de vifs débats, notamment sur les conditions de détention des migrants et le coût des infrastructures mises en place pour les accueillir.

Cette nouvelle critique pourrait renforcer les appels à une surveillance accrue des centres de détention pour immigrants aux États-Unis. Les conclusions du GAO devraient alimenter les discussions au Congrès sur la gestion des fonds publics et sur le respect des droits des personnes placées en détention administrative.