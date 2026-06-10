Plus de 1 300 migrants morts en cinq mois en tentant de rejoindre l’Espagne, alerte une ONG

Plus de 1 300 migrants ont perdu la vie entre janvier et mai 2026 en tentant de rejoindre les côtes espagnoles, selon les données publiées par une organisation de défense des droits humains spécialisée dans le suivi des routes migratoires entre l’Afrique et l’Europe. Ce bilan met en lumière la dangerosité persistante des traversées maritimes vers l’Espagne.

Les victimes ont principalement emprunté deux itinéraires particulièrement risqués : la route de l’Atlantique vers les îles Canaries et celle de la Méditerranée occidentale. Ces parcours sont considérés comme parmi les plus meurtriers au monde en raison des conditions météorologiques difficiles, des embarcations précaires et des longues distances à parcourir.

L’organisation à l’origine de ces chiffres suit régulièrement les mouvements migratoires au départ de l’Afrique. Elle souligne que ces drames humains s’inscrivent dans une tendance récurrente, marquée par des naufrages fréquents et des disparitions en mer souvent difficiles à documenter de manière exhaustive.

Les autorités espagnoles sont régulièrement confrontées à l’arrivée de migrants sur leurs côtes, notamment aux îles Canaries, devenues l’un des principaux points d’entrée vers l’Union européenne pour les personnes venant d’Afrique de l’Ouest. Les dispositifs de secours et d’accueil y sont régulièrement sollicités au-delà de leurs capacités.

Ces traversées sont souvent organisées par des réseaux de passeurs qui exploitent la détresse des migrants, leur faisant payer des sommes importantes pour des voyages extrêmement dangereux, sans garantie d’atteindre leur destination.

Ce nouveau bilan relance les appels des ONG à renforcer les opérations de sauvetage en mer et à développer des voies d’immigration légale afin de réduire le recours à ces trajets clandestins, qui continuent de provoquer chaque année de lourdes pertes humaines.