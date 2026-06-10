Steven Spielberg revient aux extraterrestres avec « Disclosure Day »

Steven Spielberg retrouve son terrain de prédilection. À presque 80 ans, le réalisateur américain sort « Disclosure Day », un film de science-fiction centré sur les extraterrestres et la révélation de leur existence à l’humanité. Emily Blunt incarne le rôle principal aux côtés de Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson et Colman Domingo. Le scénario, signé David Koepp à partir d’une histoire de Spielberg lui-même, pose une question simple : que se passerait-il si l’on prouvait enfin que nous ne sommes pas seuls dans l’univers ? Le film est sorti mercredi 10 juin au Royaume-Uni et sortira vendredi 12 juin aux États-Unis, distribué par Universal Pictures.

Un tournage express entre deux continents

Le projet a pris forme rapidement. Annoncé en avril 2024 comme le prochain film de Spielberg, il a été tourné entre février et mai 2025 à Atlanta, dans le New Jersey et à New York. Après une avant-première parisienne au Grand Rex le 2 juin, « Disclosure Day » a reçu des critiques globalement positives. Le film revisite les thèmes chers au cinéaste, ceux qui ont fait son succès depuis quatre décennies. Spielberg y explore à nouveau la fascination pour les visiteurs venus d’ailleurs, dans un style qui puise autant dans son propre passé que dans l’actualité.

Le ton du film oscille entre la tension et la révélation. « Les gens ont droit à la vérité », lance un des personnages. Cette vérité appartient à sept milliards d’humains et chaque seconde rapproche l’humanité de l’inévitable : le jour où tout sera dévoilé. Emily Blunt endosse le rôle de messagère entre deux mondes, celui des hommes et celui des aliens. Spielberg signe ainsi un retour aux sources, quarante ans après avoir marqué le cinéma de science-fiction avec ses premières œuvres sur le contact extraterrestre.