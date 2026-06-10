Israël : le Likoud confirme la candidature de Netanyahou pour un nouveau mandat

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou sera bien candidat aux prochaines élections législatives, prévues au plus tard à la fin du mois d’octobre. L’annonce a été faite mercredi par le Likoud, qui a affirmé dans un message publié sur Telegram que son dirigeant « se présentera aux prochaines élections » et qu’il remportera le scrutin. À 76 ans, le chef du gouvernement entend ainsi poursuivre sa carrière politique et tenter d’obtenir un nouveau mandat à la tête de l’État hébreu.

Une confirmation qui met fin aux interrogations qui entouraient les intentions du dirigeant israélien dans un contexte particulièrement complexe. Au pouvoir depuis plusieurs années, Benyamin Netanyahou reste l’une des personnalités les plus influentes et les plus clivantes de la vie politique israélienne. Son maintien dans la course électorale devrait une nouvelle fois polariser le débat public entre ses soutiens, qui mettent en avant son expérience, et ses opposants, qui réclament un changement de leadership.

Un scrutin attendu dans un contexte tendu

Les prochaines élections devraient se dérouler alors qu’Israël fait face à d’importants défis sécuritaires et diplomatiques. La guerre menée sur plusieurs fronts, les tensions régionales persistantes et les débats internes sur la conduite du gouvernement occupent une place centrale dans l’actualité du pays. Dans ce contexte, la campagne électorale devrait largement être dominée par les questions de sécurité nationale et de politique étrangère.

Figure dominante de la droite israélienne depuis plus de deux décennies, Benyamin Netanyahou espère conserver le soutien de son électorat et prolonger son passage au pouvoir. Le scrutin à venir s’annonce déterminant pour l’avenir politique du pays, mais également pour celui du premier ministre, dont la candidature devrait une nouvelle fois structurer l’ensemble du paysage politique israélien.