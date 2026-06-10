En Espagne, le pape Léon XIV rend visite à une prison et appelle les détenus à changer de vie

Le pape Léon XIV a effectué mercredi une visite dans l’une des plus grandes prisons d’Espagne, près de Barcelone, où il a rencontré des détenus et prononcé un message centré sur la réinsertion et la dignité humaine. Cette visite est présentée comme la première d’un souverain pontife dans un établissement pénitentiaire espagnol.

Lors de cette rencontre, le pape a encouragé les prisonniers à reconnaître leurs fautes et à s’engager dans un processus de changement personnel. Il a insisté sur l’idée que le passé d’une personne ne devait pas définir définitivement son avenir.

« Le passé d’une personne ne condamne pas l’avenir, mais offre la possibilité de changer nos décisions et nos choix », a-t-il déclaré devant les détenus, selon les propos rapportés lors de la visite.

Cette prise de parole s’inscrit dans la continuité des positions du pape Léon XIVen faveur des droits des prisonniers et de leur dignité. Le souverain pontife a régulièrement insisté sur la nécessité de conditions de détention respectueuses et sur l’importance de la réinsertion sociale.

La visite intervient dans le cadre d’un déplacement apostolique en Espagne, au cours duquel le pape a également participé à des rassemblements religieux, notamment une veillée de prière à Barcelone la veille de cette visite en prison.

À travers ce geste symbolique, le Vatican entend rappeler l’importance de l’accompagnement des détenus et de la justice restaurative, dans un contexte où les systèmes pénitentiaires restent confrontés à des défis de surpopulation et de réinsertion dans de nombreux pays européens.