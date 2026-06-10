Vers une disparition totale du plastique dans les cantines et les crèches

L’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi destinée à renforcer l’interdiction du plastique dans la restauration collective accueillant des enfants. Le texte vise à inscrire explicitement dans la loi l’interdiction des assiettes, gobelets, couverts et autres ustensiles en plastique utilisés dans les cantines scolaires, les crèches ainsi que dans plusieurs services hospitaliers liés à la petite enfance. Les députés souhaitent ainsi mettre fin à toute ambiguïté juridique apparue après l’entrée en vigueur de précédentes dispositions environnementales.

Cette initiative s’appuie sur les préoccupations croissantes liées aux microplastiques et aux substances chimiques susceptibles de migrer vers les aliments. Plusieurs études scientifiques ont mis en évidence la présence de particules plastiques dans l’environnement mais également dans l’organisme humain. Les enfants sont considérés comme particulièrement vulnérables à ces expositions en raison des phases de développement de leurs organes et de leur système hormonal.

Une mesure défendue au nom de la santé publique

La rapporteure du texte, Graziella Melchior, a estimé nécessaire de sécuriser juridiquement une interdiction déjà largement mise en œuvre dans de nombreuses collectivités. Lors de l’examen du texte, elle a rappelé que les connaissances scientifiques sur les effets potentiels des plastiques alimentaires continuaient de progresser et justifiaient l’application du principe de précaution. Selon plusieurs études citées au Parlement, une majorité de communes ont déjà remplacé ces équipements par des alternatives comme l’inox, le verre, la porcelaine ou la céramique.

Adoptée par les députés, la proposition de loi doit désormais poursuivre son parcours législatif au Sénat. Ses défenseurs espèrent une adoption définitive dans les prochains mois afin de garantir durablement la disparition de la vaisselle en plastique dans les établissements accueillant les plus jeunes. Pour les associations engagées sur cette question, cette évolution constituerait une nouvelle étape dans la réduction de l’exposition des enfants aux pollutions liées au plastique.