Après 13 ans aux côtés de Cyril Hanouna, Gilles Verdez annonce son départ de TBT9

C’est l’une des annonces qui ont marqué la dernière émission de la saison de « Tout beau tout n9uf » sur W9. Ce mercredi 10 juin, Cyril Hanouna a révélé à l’antenne le départ de Gilles Verdez, chroniqueur emblématique qui l’accompagne depuis plus de treize ans à travers ses différentes aventures télévisuelles.

Tout au long de l’émission, l’animateur a entretenu le suspense avant de dévoiler l’identité du chroniqueur concerné. Une annonce qui a provoqué l’émotion sur le plateau, tant Gilles Verdez est devenu au fil des années l’un des visages les plus familiers des programmes de Cyril Hanouna. Selon l’animateur, le journaliste lui aurait annoncé sa décision lors d’un entretien en tête-à-tête, quelques jours auparavant, évoquant des raisons personnelles.

Figure incontournable de la bande depuis les grandes heures de « Touche pas à mon poste », Gilles Verdez s’est imposé comme l’un des chroniqueurs les plus fidèles du paysage audiovisuel. Ses prises de position tranchées, son tempérament passionné et ses échanges parfois musclés avec ses collègues ont largement contribué à l’identité des émissions animées par Cyril Hanouna. Au fil des années, il est devenu un personnage à part entière, apprécié autant pour sa sincérité que pour son engagement à défendre ses convictions.

Très ému, Cyril Hanouna a salué le parcours de son chroniqueur historique, rappelant qu’il comptait sur lui pour la saison prochaine. « C’est un déchirement pour lui », a expliqué l’animateur, soulignant l’attachement de Gilles Verdez à l’équipe et à l’émission. Son départ marque ainsi la fin d’un chapitre important pour le programme de W9 et pour l’ensemble des téléspectateurs qui le suivent depuis plus d’une décennie.

Si les raisons précises de cette décision n’ont pas encore été détaillées publiquement, une chose est certaine : Gilles Verdez laissera derrière lui une empreinte durable dans l’univers des émissions de Cyril Hanouna, dont il fut l’un des piliers les plus constants et les plus reconnaissables.