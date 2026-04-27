Washington : Trump décrit le suspect de la fusillade comme « un type assez malade »

Le président américain Donald Trump a qualifié de « type assez malade » le suspect de l’attaque survenue lors du dîner de l’Association des correspondants de la Maison-Blanche, affirmant que ses proches avaient alerté les autorités avant les faits.

L’homme, identifié comme Cole Tomas Allen, âgé de 31 ans et originaire de Californie, aurait rédigé un manifeste transmis à sa famille peu avant l’attaque. Selon des responsables, ce document contenait des propos virulents, notamment à caractère anti-chrétien, et ciblait des membres de l’administration américaine.

D’après les autorités, le suspect aurait établi une liste de responsables à viser, évoquant une motivation idéologique mêlant convictions religieuses et opposition politique. Il critiquait également les failles de sécurité de l’hôtel où se tenait l’événement.

Le procureur général par intérim Todd Blanche a indiqué que des responsables de haut niveau, dont le président, figuraient parmi les cibles potentielles.

Donald Trump a affirmé que le suspect avait été intercepté avant d’atteindre la salle principale, évitant ainsi un bilan potentiellement beaucoup plus lourd.

L’enquête se poursuit pour déterminer les motivations exactes et les circonstances précises de cette attaque, qui relance les inquiétudes autour de la sécurité des événements officiels aux États-Unis.