Le Haut conseil pour le climat presse l’État d’accélérer la sortie des énergies fossiles

Cette fois, le Haut conseil pour le climat ne se contente pas de rappeler le cap, il demande au gouvernement de l’afficher noir sur blanc. Dans un avis, l’instance indépendante réclame une feuille de route claire pour sortir du charbon, du pétrole et du gaz, alors que les secousses géopolitiques au Moyen-Orient remettent le baril au centre du jeu. Le message est simple et, pour l’exécutif, franchement inconfortable: les crises pétrolières à répétition ne sont pas un accident, elles sont un avertissement. Le Haut Conseil estime que la stratégie nationale bas-carbone, publiée en décembre et censée mener la France à la neutralité carbone en 2050, doit être portée plus franchement au niveau politique, avec des jalons lisibles et assumés secteur par secteur.

Une feuille de route, sinon rien

Une date, ça engage, et le Haut Conseil en avance plusieurs: sortie du charbon en 2030, du pétrole entre 2040 et 2045, du gaz fossile en 2050. Il pointe aussi un angle mort qui fâche, le trafic aérien, en demandant d’en contenir la hausse sur les vingt prochaines années tout en accélérant la production de carburants d’aviation durables. Le nerf de la guerre reste la facture, et le Conseil met en garde contre la tentation des aides « brunes », ces soutiens publics qui, sous couvert de protéger le pouvoir d’achat, finissent par subventionner les fossiles, un montant évalué à 13 milliards d’euros. Sa ligne est connue: électrifier davantage les usages avec une électricité décarbonée, issue des renouvelables et du nucléaire, ce qui rouvre un débat déjà électrique à Paris comme à Bruxelles. Reste une réalité, que chacun peut toucher du doigt en regardant sa chaudière, sa voiture ou sa facture: accélérer, oui, mais sans casser l’acceptabilité sociale, le prochain arbitrage se jouera dans les choix très concrets du quotidien.