Taïwan : Washington presse le Parlement d’adopter un budget de défense renforcé

Les États-Unis ont exhorté le Parlement de Taïwan à adopter rapidement un budget de défense « complet », dans un contexte de blocage politique et de tensions persistantes avec la Chine.

Le principal représentant américain sur l’île, Raymond Greene, a souligné l’importance cruciale de renforcer les capacités militaires taïwanaises, notamment en matière de défense aérienne, de systèmes antimissiles et de drones, des équipements devenus essentiels face aux menaces actuelles.

L’an dernier, le président taïwanais Lai Ching-te a proposé un budget supplémentaire d’environ 40 milliards de dollars pour la défense. Ce plan inclut à la fois l’achat d’armes américaines et le développement de capacités locales.

Cependant, le projet reste bloqué au Parlement, dominé par l’opposition, notamment le Kuomintang, qui réclame davantage de détails avant d’approuver des dépenses de cette ampleur.

Washington, principal fournisseur d’armes de Taïwan, insiste sur l’urgence d’adopter ces mesures pour renforcer la dissuasion face à la Chine, qui considère l’île comme faisant partie de son territoire.

Le débat met en lumière les enjeux de sécurité auxquels Taïwan est confronté, ainsi que les divisions politiques internes sur la manière d’y répondre.

Dans ce contexte, les États-Unis cherchent à accélérer les décisions budgétaires afin de consolider les capacités de défense de l’île face à un environnement régional de plus en plus tendu.