Marion Jollès-Grosjean raconte son terrible accident

Stupeur. L’ex-animatrice de TF1 a posté vendredi une photo alarmante. Masque à oxygène, allongée sur un lit d’hôpital, le visage tuméfié, Marion Jollès n’avait pas laissé d’informations sur ce qui lui était arrivé.

Ce samedi, sur Instagram, la femme de l’ex-pilote de Formule 1 (F1) Romain Grosjean raconte tout.

Elle raconte en fait ce dont elle se souvient. C’est à dire pas grand chose.

« Pneumothorax, côtes cassées, trauma crânien… La totale !« , écrit–elle pour rassurer ses nombreux abonnés.

« Accident de vélo, mais je ne peux pas vous en dire plus… Je n’en ai aucun souvenir. Bref… Merci pour vos messages et votre soutien, c’est adorable! J’espère rentrer à la maison le plus rapidement possible. En attendant, j’ai un mari qui gère avec les 3 enfants. Je dois reconnaître que cette histoire est dingue. Je ne comprends toujours pas ce qui m’est arrivé, ni pourquoi j’ai aussi mal… »

Bon rétablissement !