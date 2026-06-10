Le pape Léon XIV bénit la Sagrada Familia, la plus haute église du monde

Au cinquième jour de son voyage en Espagne, le souverain pontife consacre mercredi la plus grande tour de la basilique barcelonaise, un siècle après la mort de Gaudi.

Le pape Léon XIV célèbre mercredi à Barcelone un événement historique en bénissant la plus grande tour de la Sagrada Familia, portant cette basilique inachevée au rang de plus haute église du monde. Cette consécration intervient au cinquième jour de son voyage apostolique en Espagne et marque un tournant symbolique pour ce chef-d’œuvre architectural conçu par Antoni Gaudi. Le souverain pontife présidera également une messe solennelle dans cet édifice moderniste qui attire chaque année des millions de visiteurs du monde entier.

Un hommage au centenaire de Gaudi

La visite revêt une dimension particulière puisqu’elle coïncide avec le centenaire jour pour jour de la mort d’Antoni Gaudi, survenue en 1926. L’architecte catalan, fervent catholique, a été déclaré vénérable l’an dernier par l’Église, première étape vers une éventuelle béatification. Cette reconnaissance témoigne de l’importance spirituelle accordée à son œuvre majeure, dont la construction se poursuit depuis plus d’un siècle selon les plans originaux du maître catalan.

Une consécration religieuse historique

La cérémonie de bénédiction de la tour principale transforme définitivement le statut de la Sagrada Familia dans le paysage religieux mondial. Ce joyau architectural barcelonais, toujours en chantier malgré ses 144 ans d’existence, franchit ainsi une étape décisive de sa consécration religieuse. La présence du pape Léon XIV souligne l’importance que le Vatican accorde à ce monument emblématique du catholicisme espagnol et de l’art sacré contemporain.