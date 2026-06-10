Afghanistan : des manifestations anti-hijab violemment dispersées dans l’ouest du pays, une femme tuée selon des témoins

Les forces de sécurité afghanes ont dispersé mardi une manifestation de défense des droits des femmes dans la province occidentale d’Herat, après des tensions déclenchées par des arrestations de femmes accusées d’avoir enfreint les règles vestimentaires imposées par les autorités talibanes. Des témoins font état d’une intervention violente ayant fait des victimes.

Selon plusieurs habitants, au moins une personne a été tuée, plusieurs autres ont été blessées et des dizaines de manifestants, dont des femmes et des filles, ont été arrêtés lors de l’opération. Les circonstances exactes des violences restent toutefois difficiles à vérifier de manière indépendante.

La mobilisation aurait débuté après l’intervention de la police des mœurs talibane, qui aurait procédé à des arrestations liées au non-respect des règles strictes imposant le port du hijab. Ces mesures font partie des restrictions mises en place par les autorités depuis leur retour au pouvoir en 2021.

Les autorités talibanes n’ont pas confirmé de victimes ni d’arrestations en lien avec la manifestation. Un porte-parole de la police d’Herat a affirmé que le rassemblement avait créé des tensions et perturbé l’ordre public, tout en qualifiant la contestation d’opposition à une obligation religieuse.

De son côté, un responsable du département local de la « promotion de la vertu et de la prévention du vice » a contesté les informations faisant état d’arrestations pour non-respect du hijab, affirmant que les autorités se limitaient à des actions de sensibilisation et de conseil auprès de la population.

Depuis leur retour au pouvoir en 2021, les talibans ont imposé de nombreuses restrictions aux femmes et aux filles en Afghanistan, notamment en matière d’éducation, d’emploi et de libertés publiques, suscitant de vives critiques de la communauté internationale et des organisations de défense des droits humains.