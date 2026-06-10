La peur des drones ukrainiens fait fuir les touristes dans l’est de la Lettonie

Dans la région lettone surnommée le « Pays des Lacs Bleus », la saison touristique débute sous de mauvais auspices. À proximité de la frontière russe, des maisons d’hôtes habituellement très fréquentées enregistrent de nombreuses annulations, les visiteurs craignant les conséquences du conflit entre la Russie et l’Ukraine et d’éventuelles alertes liées aux drones.

À la Birdwhistles Guesthouse, un établissement situé dans une forêt à environ 50 kilomètres de la frontière russe, les huit chambres sont actuellement vides. Son propriétaire, Martins Kiscenko, affirme qu’une telle situation est exceptionnelle à cette période de l’année, généralement marquée par une forte affluence.

Deux groupes qui avaient réservé l’établissement pour des mariages ont annulé leur venue à la dernière minute. Selon le gérant, les futurs mariés ne souhaitaient pas exposer leurs invités à la perspective de devoir interrompre les festivités pour se mettre à l’abri en cas d’alerte aux drones.

Cette inquiétude reflète l’impact psychologique grandissant de la guerre dans les régions proches de la Russie. Bien que la Lettonie ne soit pas directement impliquée dans le conflit, les incidents liés aux drones observés dans la région ces dernières années alimentent les craintes de certains voyageurs.

Les professionnels du tourisme local redoutent que cette tendance ne s’aggrave au cours de l’été. Les annulations touchent non seulement les hébergements, mais aussi les restaurants, les prestataires d’événements et de nombreuses petites entreprises qui dépendent de l’activité touristique.

Dans cette région réputée pour ses lacs, ses forêts et son tourisme rural, les habitants espèrent néanmoins que les visiteurs retrouveront confiance. Pour beaucoup d’entre eux, le principal défi n’est pas la sécurité réelle de la zone, mais la perception du risque créée par la proximité de la frontière russe et les images de guerre qui dominent l’actualité européenne.