Alternance en master : des milliers d’étudiants face à la pénurie de contrats

Des milliers d’étudiants français vivent actuellement une course contre la montre. Admissibles en master mais sans entreprise d’accueil, ils multiplient les candidatures avant le 12 juin, date butoir pour recevoir les premières propositions d’admission en alternance sur la plateforme Mon Master. Certains ont déjà sollicité près d’une centaine d’entreprises, avec un taux de réponse dérisoire. Cette situation reflète un paradoxe : si l’alternance en deuxième cycle universitaire séduit un nombre croissant de candidats, les contrats disponibles ne suivent pas la demande. Les secteurs les plus prisés affichent une saturation inquiétante, aggravée par des contraintes budgétaires qui limitent les capacités de recrutement des employeurs.

La relance, stratégie indispensable mais risquée

La relance systématique des recruteurs devient une nécessité pour ces jeunes diplômés en devenir. Pourtant, l’absence de réponse reste la norme dans un contexte où les entreprises croulent sous les candidatures. Ce silence peut traduire une désorganisation interne, mais aussi un manque d’intérêt réel pour certains profils. Pour maximiser leurs chances, les étudiants doivent personnaliser chaque approche, soigner leurs relances sans paraître insistants et cibler des structures moins sollicitées. L’enjeu dépasse la simple obtention d’un stage : sans contrat d’alternance, c’est l’accès même au master qui se trouve compromis pour des centaines de candidats.

Un marché déséquilibré aux conséquences durables

Cette tension sur le marché de l’alternance révèle un déséquilibre structurel entre offre et demande. Les entreprises, confrontées à leurs propres difficultés économiques, privilégient souvent des recrutements ponctuels ou réduisent leurs engagements envers les alternants. Du côté des établissements d’enseignement supérieur, la multiplication des formations en alternance ne s’accompagne pas toujours d’un réseau d’entreprises partenaires suffisant. Les étudiants se retrouvent ainsi pris en étau, contraints de poursuivre leurs démarches au-delà de juin, parfois jusqu’à la rentrée, avec le risque de perdre une année universitaire faute de contrat signé.