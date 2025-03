MODE – L’Institut du monde arabe à Paris lance son concours de mode

L’Institut du monde arabe (IMA) à Paris a annoncé la création du prix de la mode de l’Institut du monde arabe, destiné aux créateurs arabes, qu’ils soient résidents ou issus de la diaspora. Ce prix a pour objectif de faire du monde arabe un véritable vivier de talents et un point de départ pour les jeunes créateurs et innovateurs du domaine de la mode vers la scène internationale.

Le concours s’adresse à deux catégories :

La catégorie des Talents émergents, qui récompensera le jeune créateur dont la vision créative et le potentiel de développement auront su capter l’attention du jury.

La catégorie des Talents Innovants, qui distinguera les créateurs ayant adopté des approches, des matériaux, des techniques ou des innovations technologiques nouvelles dans le domaine de la production.

Quelles nationalités peuvent participer ?

Le concours est ouvert aux candidats, résidents ou issus de la diaspora, possédant la nationalité de l’un des pays membres de la Ligue des États arabes: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie, Comores et Yémen.

Créé en 1980 dans le cadre d’un partenariat entre la France et 22 pays membres de la Ligue arabe, l’Institut du monde arabe vise à promouvoir la culture arabe. Le prix de la mode s’inscrit dans cette mission, avec l’ambition de faire de l’IMA une référence pour le lancement des jeunes créateurs du monde arabe, qu’ils soient résidents ou de la diaspora. Cette initiative arrive à un moment où la scène mode du monde arabe connaît une effervescence créative intense, comme en témoignent les différentes Fashion Weeks organisées en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Maroc et au Liban. De nombreux créateurs arabes participent également régulièrement aux Fashion Weeks internationales et habillent les plus grandes stars sur les tapis rouges des festivals artistiques mondiaux.

Dates de participation

Les candidatures pour cette première édition du concours de mode de l’IMA ont été ouvertes le 15 mars et resteront accessibles jusqu’au 15 juin, via une inscription en ligne sur le site de l’Institut du monde arabe.

Le jury de sélection se réunira en juillet pour choisir les finalistes, soit 10 candidats par catégorie. Les organisateurs ont précisé que les projets intégrant des pratiques écoresponsables et contribuant positivement au bien-être social et local bénéficieront d’une attention particulière. La réunion finale du jury aura lieu en octobre, et les résultats seront annoncés à la fin de la Fashion Week de Paris.