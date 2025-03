Jeux vidéo – Toujours plus fort, Cristiano Ronaldo va combattre dans le prochain Fatal Fury !

Cristiano Ronaldo vient de partager « une grande nouvelle » via ses réseaux sociaux aux centaines de millions d’abonnés. « Je vais être un personnage du nouveau jeu de combat FATAL FURY : City of the Wolves ! » Ça, on le savait depuis septembre 2024. Mais dans quelle mesure, on n’en avait aucune idée…

tous les personnages du jeu

Avec la sortie ce mercredi 26 mars 2025 d’une bande-annonce du jeu vidéo événement, on comprend un peu mieux la surprenante collaboration entre la megastar du football mondial et le légendaire jeu de combat.

capture d’écran du jeu

Prêt pour la baston ?

CR7 débarque tout simplement dans le roster, dans les personnages disponibles ! Prêt pour la bagarre ? Cristiano Ronaldo est taillé pour. Avec le rachat de la société d’édition SNK par l’Arabie Saoudie, pas étonnant de voir l’égérie du championnat saoudien de football apparaître ici aussi. D’autant que le Royaume se passionne autant pour le jeu vidéo ou l’e-sport que pour le football.

Dans Fatal Fury, remake du premier épisode sorti en 1991 (pour les puristes), le Portugais s’affiche en maillot de football, avec son ballon en guise d’arme . Il lui sert à terroriser ses adversaires. Si on connaissait CR7 très agile sur un terrain de football, on le découvre en superhéros, cette fois. Gros tacles, gros tirs, gros coups de pied. Ne cherchez pas une once de réalisme, tout pour le fun.

Screenshot du jeu

Fera-t-il partie du jeu complet ou pourra-t-on le débloquer au cours de l’histoire ? Mystère.

Réponse à partir du 24 avril pour la sortie du jeu vidéo sur Xbox, Playstation et PC.