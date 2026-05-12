Bruxelles prépare un dialogue controversé avec les talibans sur les migrations

L’Union européenne prévoit d’inviter des responsables talibans à Bruxelles pour des discussions techniques centrées sur les migrations, une initiative qui suscite déjà de vives réactions politiques et humanitaires au sein du bloc.

Selon plusieurs sources diplomatiques, cette rencontre viserait principalement à évoquer le retour en Afghanistan de certains migrants considérés comme présentant des risques pour la sécurité. L’objectif affiché serait d’améliorer la coopération sur les flux migratoires et les procédures de réadmission.

L’UE insiste sur le fait que ces discussions n’impliqueraient en aucun cas une reconnaissance officielle du gouvernement taliban. Les contacts seraient limités à des échanges techniques, dans un cadre strictement opérationnel.

Cette initiative intervient dans un contexte où plusieurs États membres font face à des pressions croissantes sur les questions migratoires. Les autorités européennes cherchent à renforcer les mécanismes de coopération avec les pays d’origine et de transit afin de mieux contrôler les arrivées sur le territoire européen.

Cependant, cette démarche suscite de fortes critiques de la part d’organisations de défense des droits humains. Celles-ci estiment que dialoguer avec les talibans revient à légitimer un régime accusé de graves violations des droits fondamentaux, notamment à l’encontre des femmes et des minorités.

Les tensions autour de ce dossier illustrent les divisions persistantes au sein de l’Union européenne entre les impératifs de gestion migratoire et les engagements en matière de droits humains et de politique étrangère.

Aucun calendrier précis n’a encore été confirmé pour cette réunion, mais les discussions devraient se concentrer sur les mécanismes de retour et les conditions de coopération entre Bruxelles et Kaboul dans les mois à venir.