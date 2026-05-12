Nigeria : au moins 100 civils tués dans une frappe sur un marché, selon Amnesty International

Au moins 100 personnes ont été tuées lors d’une frappe aérienne menée par l’armée nigériane sur un marché très fréquenté de l’État de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, selon Amnesty International. L’organisation a appelé mardi à l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante.

Le bombardement a frappé dimanche le marché isolé de Tumfa, situé dans le district de Zurmi. D’après Amnesty International, de nombreux civils se trouvaient sur place au moment de l’attaque, notamment des femmes et des jeunes filles.

L’ONG affirme que des dizaines de blessés sont actuellement soignés dans les hôpitaux de Zurmi et de Shinkafi, une ville voisine. Le bilan pourrait encore s’alourdir en raison de la gravité des blessures subies par plusieurs victimes.

Il s’agit du deuxième raid aérien meurtrier touchant un marché bondé dans le nord du Nigeria en l’espace d’un mois, ce qui relance les inquiétudes sur les opérations militaires menées dans la région contre les groupes armés et les bandes criminelles.

L’armée nigériane n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant cette frappe. Par le passé, les forces armées ont toujours nié viser des civils, affirmant que leurs opérations aériennes reposent sur des renseignements militaires et ciblent exclusivement des groupes militants.

Depuis plusieurs années, le nord du Nigeria est confronté à une insécurité chronique marquée par les attaques de groupes armés, les enlèvements et les violences dans les zones rurales. Les opérations militaires contre ces groupes ont régulièrement été accusées de provoquer des victimes civiles.

Cette nouvelle tragédie risque d’accentuer la pression sur les autorités nigérianes, déjà critiquées par plusieurs organisations internationales pour leur gestion du conflit et la protection insuffisante des populations civiles dans les régions touchées par les violences.