Entrevue MONDE

Keir Starmer refuse de démissionner malgré la pression au sein du Parti travailliste

12 mai 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Le leader travailliste britannique maintient sa position après la démission d’une secrétaire d’État et la défaite aux élections locales.

Keir Starmer refuse de démissionner malgré la pression au sein du Parti travailliste
Keir Starmer refuse de démissionner malgré la pression au sein du Parti travailliste

Keir Starmer a affirmé sa volonté de rester à la tête du gouvernement britannique, malgré une pression croissante au sein de son propre camp. Le Premier ministre travailliste a dû faire face à la démission d’une secrétaire d’État, qui a justement quitté ses fonctions pour le pousser vers la sortie. Les appels à son départ se multiplient depuis que le Parti travailliste a essuyé une défaite lors des dernières élections locales, alimentant une crise de confiance interne.

Une défense technique face aux contestations

Le dirigeant travailliste a opposé une fin de non-recevoir à ses détracteurs en invoquant les règles internes de son parti. « Le Parti travailliste dispose d’une procédure pour contester la direction du parti, et celle-ci n’a pas été déclenchée », a-t-il déclaré à ses ministres. Cette ligne de défense technique lui permet de rester en poste tant qu’une motion de défiance formelle n’est pas lancée selon les statuts du Labour.

La situation reste néanmoins fragile pour Keir Starmer, dont l’autorité est contestée après les mauvais résultats électoraux locaux. Les tensions internes au sein du gouvernement travailliste pourraient s’accentuer si de nouvelles voix venaient à rejoindre le camp des opposants. Le Premier ministre mise sur l’absence de procédure officielle de contestation pour maintenir sa position, mais l’issue de cette crise politique demeure incertaine.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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