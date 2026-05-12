Drame au large de la Malaisie : 14 migrants portés disparus après le naufrage d’un bateau

Les autorités malaisiennes ont lancé une importante opération de recherche et de sauvetage après le naufrage d’une embarcation transportant des migrants présumés indonésiens au large de la côte ouest du pays. Quatorze personnes sont toujours portées disparues, ont indiqué les services maritimes mardi.

Le drame s’est produit près de Île de Pangkor. Selon les autorités, un pêcheur a donné l’alerte tôt lundi matin après avoir aperçu plusieurs victimes flottant dans les eaux. Les secours ont rapidement été mobilisés dans la zone.

D’après Mohamad Shukri Khotob, directeur maritime de l’État de Perak, un bateau de pêche local a réussi à secourir 23 ressortissants indonésiens, parmi lesquels sept femmes. Les survivants ont ensuite été conduits vers un quai de la police maritime afin de subir des contrôles et d’être interrogés dans le cadre de l’enquête.

Les premières investigations révèlent que l’embarcation transportait au total 37 personnes. Le bateau aurait quitté Kisaran, en Indonésie, le 9 mai. Les passagers se dirigeaient vers plusieurs destinations en Malaisie, notamment Kuala Lumpur et l’île de Penang.

Les autorités poursuivent actuellement les recherches pour retrouver les disparus. « À l’heure actuelle, les autres victimes n’ont pas encore été identifiées et les opérations de recherche se poursuivent », a déclaré Mohamad Shukri dans un communiqué.

Les traversées clandestines entre l’Indonésie et la Malaisie sont fréquentes dans cette région maritime. De nombreux travailleurs migrants tentent de rejoindre la Malaisie pour trouver un emploi dans les plantations ou les usines, souvent à bord de bateaux surchargés et peu sécurisés.

Ces accidents meurtriers se répètent régulièrement dans les eaux séparant les deux pays, alimentant les inquiétudes sur les réseaux de migration illégale et les conditions extrêmement dangereuses dans lesquelles voyagent de nombreux migrants en Asie du Sud-Est.