MONDE États-Unis

Fusillade près de Harvard : plus de 50 coups de feu tirés, deux hommes grièvement blessés

12 mai 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
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Une fusillade a éclaté en pleine journée à Cambridge, près de l’université Harvard, provoquant une importante intervention des forces de l’ordre. Un homme armé a tiré de nombreux coups de feu dans la rue, visant notamment des véhicules. Plus de 50 tirs auraient été recensés.

Deux victimes touchées dans leurs voitures

Deux hommes ont été grièvement blessés par balle alors qu’ils se trouvaient dans leurs véhicules. Ils ont été pris en charge par les secours et transportés à l’hôpital. Leur état a été décrit comme grave.

Le suspect neutralisé par un policier et un civil armé

Le tireur a été stoppé après l’intervention d’un policier et d’un civil armé. Tous deux ont ouvert le feu pour neutraliser le suspect, qui a ensuite été interpellé. L’homme a été blessé lors de l’intervention avant d’être hospitalisé sous surveillance.

Tyler Brown identifié comme suspect

Le suspect a été identifié comme Tyler Brown. Il devrait être poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, notamment agression armée avec intention de tuer et possession illégale d’arme à feu. Il était déjà sous probation dans une affaire antérieure. Le secteur a été sécurisé après la fusillade.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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