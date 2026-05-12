Fusillade près de Harvard : plus de 50 coups de feu tirés, deux hommes grièvement blessés

Une fusillade a éclaté en pleine journée à Cambridge, près de l’université Harvard, provoquant une importante intervention des forces de l’ordre. Un homme armé a tiré de nombreux coups de feu dans la rue, visant notamment des véhicules. Plus de 50 tirs auraient été recensés.

Deux victimes touchées dans leurs voitures

Deux hommes ont été grièvement blessés par balle alors qu’ils se trouvaient dans leurs véhicules. Ils ont été pris en charge par les secours et transportés à l’hôpital. Leur état a été décrit comme grave.

Le suspect neutralisé par un policier et un civil armé

Le tireur a été stoppé après l’intervention d’un policier et d’un civil armé. Tous deux ont ouvert le feu pour neutraliser le suspect, qui a ensuite été interpellé. L’homme a été blessé lors de l’intervention avant d’être hospitalisé sous surveillance.

Tyler Brown identifié comme suspect

Le suspect a été identifié comme Tyler Brown. Il devrait être poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, notamment agression armée avec intention de tuer et possession illégale d’arme à feu. Il était déjà sous probation dans une affaire antérieure. Le secteur a été sécurisé après la fusillade.