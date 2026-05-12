La planète en feu : les incendies atteignent des records historiques avant des chaleurs “sans précédent”

Les incendies de forêt à travers le monde ont atteint des niveaux records depuis le début de l’année 2026, alertent plusieurs scientifiques, qui craignent désormais des vagues de chaleur « sans précédent » dans les prochains mois. La combinaison du réchauffement climatique et du phénomène climatique El Niño pourrait encore aggraver la situation mondiale.

Selon les données citées par les chercheurs, environ 150 millions d’hectares ont déjà été ravagés par les flammes entre janvier et avril 2026. Cette superficie exceptionnelle illustre l’intensification rapide des catastrophes liées au climat dans de nombreuses régions du monde.

L’Afrique figure parmi les zones les plus touchées. Les dégâts causés par les incendies sur le continent dépassent de 23 % le précédent record observé sur la même période. En Asie, la situation est encore plus alarmante avec des surfaces brûlées supérieures de 40 % aux niveaux records précédents.

Les scientifiques expliquent que les températures anormalement élevées, les sécheresses prolongées et les vents plus intenses créent des conditions idéales pour la propagation rapide des incendies. Plusieurs pays ont déjà connu des feux particulièrement destructeurs ces derniers mois, notamment au Japon, en Amérique du Sud et dans certaines régions africaines.

Le phénomène climatique El Niño, qui réchauffe les eaux du Pacifique et perturbe les régimes météorologiques mondiaux, devrait accentuer encore davantage les épisodes de chaleur extrême cette année. Les experts redoutent que cette combinaison avec le changement climatique provoque des records de température dans plusieurs régions du globe.

Les incendies massifs ont également des conséquences majeures sur la santé publique, la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre. Les fumées toxiques affectent des millions de personnes tandis que la destruction des forêts réduit la capacité naturelle de la planète à absorber le carbone.

Face à cette aggravation rapide, les scientifiques appellent les gouvernements à renforcer les politiques de prévention des incendies et à accélérer les efforts de lutte contre le changement climatique, estimant que les événements extrêmes observés cette année pourraient devenir plus fréquents à l’avenir.