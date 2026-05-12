Fin du cessez-le-feu : la Russie lance une vague massive de drones sur l’Ukraine

L’Ukraine a accusé mardi la Russie d’avoir lancé une importante attaque de drones quelques heures seulement après l’expiration d’un cessez-le-feu temporaire. Selon les autorités ukrainiennes, plus de 200 drones ont été envoyés durant la nuit contre plusieurs régions du pays.

Des explosions ont notamment été signalées à Kiev, où les systèmes de défense aérienne ukrainiens ont tenté d’intercepter les appareils russes. Des images diffusées sur place montrent des explosions dans le ciel alors que les forces ukrainiennes essayaient d’abattre les drones en approche.

Les responsables ukrainiens affirment que Moscou a refusé une proposition visant à prolonger le cessez-le-feu. Selon Kiev, cette nouvelle offensive démontre que la Russie entend poursuivre ses opérations militaires malgré les appels internationaux à une désescalade.

Plusieurs frappes auraient touché des infrastructures civiles et provoqué des dégâts matériels dans différentes zones du pays. Les autorités locales n’ont pas encore communiqué de bilan définitif concernant d’éventuelles victimes, mais des équipes de secours ont été déployées dans les secteurs touchés.

Depuis plusieurs mois, la Russie intensifie régulièrement ses attaques de drones et de missiles contre les infrastructures énergétiques, militaires et urbaines ukrainiennes. L’Ukraine accuse Moscou de chercher à épuiser ses capacités de défense et à accentuer la pression sur la population civile.

Cette nouvelle vague d’attaques intervient dans un contexte de tensions persistantes sur le front, alors que les efforts diplomatiques pour obtenir une trêve durable restent au point mort. Les combats continuent de provoquer d’importantes destructions et de lourdes pertes humaines des deux côtés.

La guerre entre la Russie et l’Ukraine, qui dure désormais depuis plus de quatre ans, continue d’alimenter les inquiétudes internationales concernant la sécurité européenne et la stabilité mondiale.