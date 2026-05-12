La Guyane dans le top 5 mondial du City Nature Challenge, 3 819 espèces en quatre jours

La Guyane s’est hissée cette année parmi les territoires les plus performants du City Nature Challenge, vaste opération internationale de science participative consacrée à l’observation du vivant. En seulement quatre jours, plus de 23 000 observations ont été enregistrées et près de 3 820 espèces différentes identifiées, plaçant le territoire amazonien à la cinquième place mondiale parmi plusieurs centaines de régions engagées dans l’édition 2026.

Cette progression spectaculaire repose sur une mobilisation croissante des habitants, des naturalistes et des passionnés de terrain. Plus de 250 observateurs et près de 700 identificateurs ont participé à cette collecte massive de données via la plateforme iNaturalist, permettant de documenter aussi bien des espèces communes que des découvertes beaucoup plus rares.

Des découvertes inédites sous surveillance

Parmi les signalements marquants de cette édition figure l’apparition d’une plante carnivore jamais recensée auparavant en Guyane. L’espèce a été observée dans la commune d’Iracoubo, illustrant le potentiel encore largement méconnu de certains espaces naturels du territoire. À l’inverse, les participants ont également détecté une plante considérée comme potentiellement invasive dans une nouvelle zone, relançant les inquiétudes autour de la propagation d’espèces exotiques.

Au-delà du classement mondial, les organisateurs soulignent surtout l’utilité scientifique de cette mobilisation collective. Les données recueillies doivent désormais être analysées afin de mieux suivre l’évolution des milieux naturels et d’identifier plus rapidement les menaces pesant sur les écosystèmes locaux. Cette édition confirme également l’intérêt grandissant du public pour l’observation de la biodiversité en Guyane, territoire considéré comme l’un des plus riches au monde sur le plan écologique.