C’est parti pour la Coupe du monde 2026 : M6 déploie un dispositif exceptionnel pour un Mondial historique

Le grand jour est arrivé. Ce jeudi 11 juin marque le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour la première fois de son histoire, M6 devient le principal diffuseur en clair d’un Mondial de football en France. La chaîne retransmettra 54 rencontres sur M6 et sa plateforme M6+, dont la quasi-totalité des affiches programmées entre 18 heures et 23 heures, des horaires particulièrement favorables pour le public français. Une couverture exceptionnelle qui mobilisera plusieurs dizaines de journalistes, consultants et techniciens pendant plus d’un mois de compétition.

Cette édition 2026 constitue également un tournant historique pour la compétition. Avec 48 sélections engagées et 104 rencontres au programme, il s’agira du plus grand Mondial jamais organisé. Pour les diffuseurs, l’enjeu est considérable : offrir une couverture complète tout en s’adaptant aux nouveaux usages de consommation du sport.

Les Bleus au cœur du dispositif de M6

Les rencontres de l’équipe de France bénéficieront d’un traitement privilégié. Les téléspectateurs retrouveront Xavier Domergue aux commentaires, accompagné des consultants Benoît Cheyrou et Samuel Umtiti. En bord de terrain, Virginie Sainsily assurera les interventions en direct au plus près des joueurs de Didier Deschamps.

Pour les autres affiches du mondial, plusieurs équipes alterneront à l’antenne. Xavier Domergue et Benoît Cheyrou commenteront les plus belles rencontres internationales, tandis que Julien Brun et Samuel Umtiti formeront un autre duo phare. Hamza Rahmani sera associé à François Clerc, alors que Jean Resseguié et Jean-Marc Ferreri assureront certaines retransmissions depuis Paris.

Un plateau de consultants prestigieux

Le groupe M6 a également constitué une importante équipe éditoriale autour de ses magazines d’avant et d’après-match. Ophélie Meunier et Smaïl Bouabdellah seront aux commandes des émissions spéciales qui accompagneront chaque journée de compétition.

Autour d’eux, plusieurs anciens internationaux apporteront leur expertise, parmi lesquels Ludovic Giuly, Johan Djourou et Laure Lepailleur. Des personnalités du monde du sport et d’anciens joueurs viendront également enrichir les débats et les analyses tout au long du tournoi.

Michou, symbole d’un Mondial tourné vers les réseaux sociaux

Dans une volonté assumée de séduire un public plus jeune, M6 a également intégré le youtubeur Michou à son dispositif. Une initiative inédite pour une Coupe du monde.

Installé derrière les buts lors de plusieurs rencontres, le créateur de contenu capturera des images exclusives des buts, des célébrations et des réactions des joueurs. Ces séquences seront principalement diffusées sur les réseaux sociaux du groupe afin de prolonger l’expérience au-delà de la télévision traditionnelle et toucher les nouvelles générations de supporters.

RTL mobilisée pour faire vivre chaque journée

La radio RTL sera également en première ligne pendant toute la compétition. Chaque soir, Florian Gazan ouvrira les hostilités avec un rendez-vous consacré aux moments forts de la journée et à l’actualité du Mondial.

À partir de 20 heures, Éric Silvestro prendra le relais entouré notamment d’Alain Boghossian, Jean Resseguié, Gilles Verdez, SoAnne et Dave Appadoo. Ensemble, ils analyseront les rencontres, décrypteront les performances des équipes et feront vivre l’ambiance de cette Coupe du monde hors norme.

beIN Sports diffusera l’intégralité des 104 matchs

Si M6 proposera les plus belles affiches en clair, les passionnés de ballon rond souhaitant suivre l’intégralité de la compétition devront se tourner vers beIN Sports. La chaîne qatarienne retransmettra les 104 rencontres du tournoi.

Parmi les cinquante matchs diffusés exclusivement sur beIN Sports figurent notamment plusieurs affiches de la phase de groupes, comme Argentine-Algérie ou Norvège-Sénégal. Christophe Josse et Daniel Bravo commenteront notamment les matchs de l’équipe de France et du Brésil, tandis que plusieurs émissions quotidiennes rythmeront les journées du Mondial.

Une révolution publicitaire en plein match

Mais la principale nouveauté de cette Coupe du monde pourrait bien se situer ailleurs. Pour faire face aux fortes chaleurs attendues en Amérique du Nord, la FIFA a instauré des pauses fraîcheur obligatoires autour de la 22e minute et de la 67e minute de chaque rencontre.

D’une durée maximale de trois minutes, ces interruptions permettront aux joueurs de s’hydrater et aux entraîneurs d’ajuster leur stratégie. Elles offriront également aux diffuseurs une opportunité commerciale inédite.

M6 a confirmé qu’une minute de chacune de ces pauses serait consacrée à la diffusion de publicités, le reste du temps étant utilisé pour l’analyse et les ralentis. Une première dans l’histoire de la Coupe du monde et, plus largement, du football de très haut niveau.

Entre l’arrivée de nouveaux acteurs numériques, l’explosion du nombre de matchs, la multiplication des contenus sur les réseaux sociaux et l’apparition de coupures publicitaires au cœur des rencontres, la Coupe du monde 2026 marque une véritable transformation du spectacle footballistique.

Pendant plus d’un mois, M6, M6+, RTL et beIN Sports vont ainsi se partager l’attention de millions de Français. Une chose est sûre : cette édition nord-américaine ne ressemblera à aucune autre et pourrait bien redéfinir durablement la manière dont le football est consommé à la télévision.