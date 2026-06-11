Soleil au sud, retour de la pluie au nord : une France coupée en deux ce jeudi

La météo de ce jeudi présente un contraste marqué entre le nord et le sud du pays. Alors que les régions situées au sud de la Loire profitent d’un temps largement ensoleillé et d’une grande douceur, une perturbation venue de la Manche apporte nuages et faibles pluies sur une partie du nord de la France.

Dès la mi-journée, les premières précipitations touchent les côtes normandes avant de gagner les Hauts-de-France et les Ardennes dans l’après-midi. Des bruines sont également possibles entre la Bretagne, l’Île-de-France, la Champagne et la Lorraine. Les cumuls restent modestes mais l’ambiance s’annonce nettement plus grise et fraîche sur ces régions.

À l’inverse, le soleil domine largement au sud de la Loire, avec des conditions particulièrement agréables dans le sud-est. Les températures gagnent quelques degrés au fil de la journée après une matinée relativement fraîche, offrant un ressenti estival sur de nombreux secteurs.

Le mistral et la tramontane continuent toutefois de souffler dans le sud-est. Des rafales pouvant atteindre 70 à 85 km/h sont attendues entre le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, l’Aude et le Roussillon. Les autorités appellent également à la vigilance face au risque d’incendie, jugé très élevé sur plusieurs massifs du sud-est en raison de la sécheresse, de la chaleur et du vent.