Drame au Manipur : six hommes enlevés il y a un mois retrouvés morts, les tensions communautaires s’aggravent

Six hommes appartenant à la communauté Naga ont été retrouvés morts dans l’État du Manipur, dans le nord-est de l’Inde, après avoir été enlevés il y a près d’un mois par un groupe armé, selon les autorités locales. Cette découverte ravive les tensions déjà vives entre plusieurs communautés de la région.

D’après la police du Manipur, les victimes faisaient partie d’un groupe de personnes prises en otage le 13 mai dans le village de Leilon Vaiphei. Les six hommes appartenaient à la communauté chrétienne Naga, l’une des principales populations tribales de cet État frontalier marqué par des conflits ethniques récurrents.

L’annonce de leur décès intervient alors que des manifestations avaient été organisées ces dernières semaines dans la capitale régionale, Imphal, pour réclamer leur libération. De nombreux habitants accusaient des militants armés issus d’un groupe rival d’être responsables de leur enlèvement.

Le Manipur est confronté depuis plusieurs années à des affrontements entre différentes communautés ethniques et tribales. Ces rivalités portent sur des questions de territoire, de représentation politique et d’accès aux ressources, alimentant régulièrement des épisodes de violences meurtrières.

Les autorités n’ont pas précisé dans l’immédiat les circonstances exactes de la mort des six hommes ni l’identité officielle des responsables présumés. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les faits et d’identifier les auteurs de l’enlèvement et des homicides.

Cette affaire risque d’accroître encore les tensions dans une région déjà fragile. Les forces de sécurité restent mobilisées pour prévenir de nouveaux affrontements, tandis que les responsables locaux appellent au calme afin d’éviter une nouvelle escalade de la violence entre les communautés concernées.