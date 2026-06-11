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Les Etats-Unis relancent ce soir des frappes contre l’Iran malgré le cessez-le-feu

11 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Les États-Unis ont mené de nouvelles frappes contre l’Iran mercredi soir, rompant une trêve fragile instaurée le 8 avril.

Les Etats-Unis relancent ce soir des frappes contre l'Iran malgré le cessez-le-feu
Les Etats-Unis relancent ce soir des frappes contre l'Iran malgré le cessez-le-feu

Les États-Unis ont repris mercredi soir leurs frappes contre l’Iran, rompant un cessez-le-feu fragile établi le 8 avril dernier. Donald Trump a justifié cette offensive en accusant Téhéran de se moquer de son pays. Ces attaques surviennent alors que le conflit, déclenché le 28 février par une opération conjointe israélo-américaine contre l’Iran, entre dans son troisième mois. L’escalade militaire porte un coup sévère aux négociations indirectes qui patinent déjà pour mettre fin aux hostilités.

Téhéran riposte et menace les civils

Téhéran a riposté aux frappes américaines, transformant la nuit de mercredi en l’un des affrontements les plus graves depuis l’instauration de la trêve. Vendredi, l’Iran a appelé les civils à se tenir à l’écart des forces américaines déployées au Moyen-Orient, multipliant les menaces envers Israël et Washington. Cette guerre d’un mois a déjà des répercussions majeures sur l’économie mondiale.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a néanmoins affirmé que Washington prévoit la fin de ses opérations en Iran dans les deux prochaines semaines. Côté israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahu réclame le contrôle de 70% de la bande de Gaza, compliquant encore davantage les perspectives de sortie de crise. Les capitales régionales observent avec inquiétude la dégradation d’un cessez-le-feu qui apparaît chaque jour plus théorique.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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