Le Kremlin a félicité mercredi le Premier ministre indien Narendra Modi après qu’il est devenu le chef de gouvernement élu ayant exercé le plus long mandat de l’histoire moderne de l’Inde. Moscou a également salué les résultats économiques obtenus sous sa direction, affirmant que des centaines de millions de personnes étaient sorties de la pauvreté au cours de cette période.

Selon le quotidien The Times of India, Narendra Modi a dépassé le record détenu jusqu’alors par Jawaharlal Nehru. Le dirigeant indien a atteint 4 399 jours à la tête du gouvernement, soit un jour de plus que Nehru, figure historique de l’indépendance et premier Premier ministre du pays.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné que près de 250 millions de personnes étaient sorties de la pauvreté sous les gouvernements dirigés par Modi. Il a présenté ce chiffre comme l’un des indicateurs les plus significatifs de la transformation économique qu’a connue l’Inde au cours de la dernière décennie.

Moscou a également mis en avant l’ascension de l’Inde parmi les principales puissances économiques mondiales. Selon Peskov, le pays affiche l’un des rythmes de croissance et de développement les plus rapides au monde, renforçant son influence sur la scène internationale.

Les autorités russes ont insisté sur l’importance stratégique de leurs relations avec l’Inde. La coopération entre les deux pays s’étend à de nombreux secteurs, notamment l’énergie, la défense, le commerce et les technologies, dans un contexte de recomposition des équilibres géopolitiques mondiaux.

Le Kremlin a enfin exprimé l’espoir que Narendra Modi poursuive son action en faveur du renforcement du partenariat russo-indien. Cette déclaration illustre la volonté de Moscou de maintenir des liens étroits avec New Delhi, considéré comme l’un de ses partenaires les plus importants sur la scène internationale.