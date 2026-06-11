G7 : un face-à-face très attendu entre Modi et Trump pourrait relancer les discussions sur le commerce et les visas

Le Premier ministre indien Narendra Modi devrait rencontrer en tête-à-tête le président américain Donald Trump en marge du prochain sommet du G7, selon une source gouvernementale indienne. Cette rencontre, très attendue, pourrait permettre aux deux dirigeants d’aborder plusieurs dossiers stratégiques, notamment le commerce, les visas et la coopération énergétique.

Le sommet du G7 se tiendra du 15 au 17 juin à Évian-les-Bains et réunira les dirigeants des principales économies mondiales. Bien que l’Inde ne fasse pas partie du groupe, elle participera aux discussions aux côtés d’autres délégations invitées, témoignant de son poids croissant sur la scène internationale.

Selon cette source, les questions commerciales figureront parmi les priorités des échanges. Les deux pays cherchent depuis plusieurs années à renforcer leurs relations économiques, alors que les échanges bilatéraux continuent de croître et que les entreprises des deux côtés souhaitent un accès facilité aux marchés respectifs.

La question des visas devrait également être au cœur des discussions. Ce sujet est particulièrement important pour l’Inde, dont de nombreux professionnels qualifiés travaillent ou souhaitent travailler aux États-Unis. Les règles d’immigration et les conditions d’obtention des visas constituent régulièrement un enjeu majeur dans les relations entre New Delhi et Washington.

Les deux dirigeants devraient aussi évoquer la coopération énergétique, un domaine devenu stratégique dans un contexte marqué par les tensions sur les marchés mondiaux de l’énergie et la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement. L’Inde, l’une des économies les plus dynamiques du monde, cherche à sécuriser ses besoins énergétiques à long terme.

Cette rencontre, si elle est confirmée, serait l’une des plus scrutées du sommet. Elle offrirait à Narendra Modi et Donald Trump l’occasion de consolider un partenariat considéré comme essentiel pour l’équilibre économique et géopolitique de la région indo-pacifique, tout en abordant des sujets ayant des répercussions directes sur les entreprises et les citoyens des deux pays.