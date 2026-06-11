Les chefs de parti réunis sur BFMTV après la mort de Lyhanna : ce qu’il faut retenir

Quelques jours après l’émotion provoquée par la mort de la jeune Lyhanna, les principaux responsables politiques français étaient réunis mercredi soir sur BFMTV pour une émission spéciale consacrée aux défaillances du système judiciaire et aux moyens de mieux protéger les enfants. Bruno Retailleau (LR) , Gabriel Attal (Renaissance), Mathilde Panot (LFI), Olivier Faure (PS), Marine Tondelier (LE), Sarah Knafo (Reconquête!) et Jean-Philippe Tanguy (RN) ont confronté leurs propositions devant les téléspectateurs.

Parmi les mesures avancées, Bruno Retailleau a défendu l’idée d’une castration chimique obligatoire pour les pédocriminels les plus dangereux présentant un risque élevé de récidive. Olivier Faure a jugé cette proposition irréaliste juridiquement et a préféré plaider pour un bracelet électronique ou un bracelet anti-rapprochement à la sortie de prison. Marine Tondelier a estimé qu’aucune mesure ne pouvait être efficace sans un véritable accompagnement psychologique des condamnés.

La question du fichage des auteurs d’infractions sexuelles a également occupé une large place dans les échanges. Bruno Retailleau, Gabriel Attal et Olivier Faure se sont prononcés pour un accès renforcé à certaines informations afin de mieux protéger les enfants lors des recrutements dans les secteurs sensibles. Sarah Knafo est allée plus loin en proposant un fichier public inspiré du modèle américain permettant aux familles de consulter les condamnations d’agresseurs sexuels.

Le débat a aussi été marqué par les critiques adressées au ministre de la Justice Gérald Darmanin. Olivier Faure et Marine Tondelier ont estimé qu’il devait tirer les conséquences politiques de cette affaire, tandis que Jean-Philippe Tanguy a dénoncé les dysfonctionnements révélés par plusieurs rapports sans pour autant réclamer sa démission. Mathilde Panot, Marine Tondelier et Gabriel Attal ont défendu le renforcement de l’éducation à la vie affective et sexuelle ainsi que la sensibilisation au consentement dès le plus jeune âge. Malgré des divergences profondes sur les solutions à adopter, tous ont reconnu la nécessité de mieux protéger les mineurs et d’éviter qu’un tel drame ne puisse se reproduire.