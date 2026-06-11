Coup de tonnerre dans la défense européenne : le projet de chasseur franco-allemand s’effondre, Airbus regarde vers la Suède

Le projet de Système de combat aérien du futur (SCAF), destiné à doter l’Europe d’un avion de combat de nouvelle génération, semble avoir atteint un point de rupture. Selon plusieurs sources citées par Reuters, l’Airbus explore désormais de nouvelles alliances industrielles, notamment avec le groupe suédois Saab, alors que la coopération franco-allemande s’enlise.

Ce programme, porté depuis plusieurs années par la France, l’Allemagne et l’Espagne, devait constituer le pilier de l’aviation de combat européenne pour les décennies à venir. Son objectif était de développer un appareil capable de remplacer progressivement les flottes actuelles tout en renforçant l’autonomie stratégique du continent.

Face aux difficultés croissantes du projet, Airbus, qui représente les intérêts allemands et espagnols dans le programme, aurait engagé depuis au moins six mois des discussions exploratoires avec Saab. Les échanges porteraient sur différentes formes de coopération dans le domaine militaire et seraient favorisés par le rapprochement des politiques de défense entre Berlin et Stockholm.

Le constructeur suédois, connu pour son avion de combat Saab JAS 39 Gripen, a confirmé son ouverture à des partenariats industriels, tout en soulignant que toute décision concernant un futur programme d’avion de combat relèverait avant tout des gouvernements concernés. Airbus, de son côté, n’a pas souhaité commenter ces informations.

Les discussions entre Airbus et Saab seraient restées jusqu’à présent largement conceptuelles afin de ne pas acter prématurément l’échec du SCAF. Cependant, selon les sources citées, l’hypothèse d’un abandon du programme franco-allemand pousse désormais les industriels à préparer d’autres scénarios pour préserver leurs ambitions dans le secteur de l’aviation militaire.

Parallèlement, Airbus aurait également établi des contacts de haut niveau autour d’un autre projet international réunissant le Royaume-Uni, l’Italie et le Japon. Cette réorganisation potentielle des partenariats pourrait redessiner en profondeur l’industrie européenne de défense et rebattre les cartes des futures alliances militaires sur le continent.