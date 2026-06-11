L’AIEA hausse le ton : une résolution exige de l’Iran qu’il révèle l’ensemble de ses stocks d’uranium

Le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique a adopté mercredi une résolution demandant à l’Iran de déclarer l’ensemble de ses stocks d’uranium et de renforcer sa coopération avec l’organisme de surveillance nucléaire des Nations unies. Cette décision intervient dans un climat de fortes tensions autour du programme nucléaire iranien et des récents affrontements entre Téhéran et Washington.

Le texte a été approuvé par 21 pays membres du Conseil. Dix États se sont abstenus, tandis que seuls la Russie, la Chine et le Niger ont voté contre. Ce résultat témoigne d’un large soutien international à une pression accrue sur l’Iran concernant ses obligations en matière de transparence nucléaire.

La résolution demande aux autorités iraniennes de fournir davantage d’informations sur leurs activités nucléaires et de clarifier plusieurs questions restées sans réponse concernant la présence de matières nucléaires sur certains sites. L’objectif affiché est de permettre à l’agence de vérifier pleinement la nature et l’étendue du programme nucléaire du pays.

À Vienne, où se tient la réunion du Conseil des gouverneurs, les discussions se sont déroulées dans un contexte particulièrement tendu. Les relations entre l’Iran et les puissances occidentales se sont dégradées ces derniers mois, notamment en raison des inquiétudes liées à l’enrichissement de l’uranium et aux capacités nucléaires du pays.

Téhéran a vivement réagi à cette initiative. Les autorités iraniennes ont accusé les États-Unis de chercher à « blanchir » les récentes frappes menées contre des intérêts iraniens et de politiser le travail de l’agence nucléaire internationale. L’Iran continue de défendre le caractère pacifique de son programme nucléaire et rejette les accusations de violation de ses engagements.

Cette nouvelle résolution intervient alors que l’avenir des discussions plus larges entre Washington et Téhéran demeure incertain. Les négociations visant à réduire les tensions et à encadrer le programme nucléaire iranien peinent à progresser, laissant planer le doute sur la possibilité d’un rapprochement diplomatique à court terme.