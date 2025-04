NBA – Jokic et le Thunder sur une autre planète, on connaît les affiches des play-offs

Fin de la saison régulière la nuit dernière. Au terme d’un match dingue, où James Harden a inscrit 39 points et Kawhi Leonard 33, les Clippers battent les Warriors (119-124) et filent en playoffs. Golden State devra passer par la case play-in face aux Grizzlies mercredi pour se qualifier. Voici le programme après cette fin de saison régulière complètement folle.

82 matchs par franchise, des performances stratosphériques et désormais, la vérité des playoffs. Après une saison qui a vu Nikola Jokic (Denver Nuggets) finir sur un triple-double de moyenne (29.6 points, 12.7 rebonds et 10.2 passes décisives par match) et le Thunder terminer en tête avec l’impressionnant bilan de 68 victoires pour 14 défaites, la NBA passe aux choses sérieuses.

Play-in puis Playoffs

Avant d’entamer les séries de Playoffs, les équipes les moins bien classées mais repêchées devront s’affronter cette semaine en Play-in. Le Magic d’Orlando reçoit les Hawks d’Atlanta, Chicago Bulls contre Miami Heat, avantage Sacramento Kings contre Dallas Mavericks et les Warriors de Stephen Curry face à Memphis.

Les Playoffs démarreront samedi prochain, à 19h (heure française), avec le duel Indiana-Milwaukee. Suivi à 21h30 d’un choc, Los Angeles Clippers contre Denver Nuggets. A l’Est, New York jouera contre Detroit (à minuit) dans une série qui sent bon les années 80-90. Enfin, à 2h30, les Lakers de Luka Doncic et LeBron James auront l’avantage du terrain face aux Wolves de Rudy Gobert et Anthony Edwards.