Moscou officialise un « partenariat complet » avec les talibans afghans

La Russie a annoncé jeudi qu’elle mettait en place un « partenariat à part entière » avec les talibans au pouvoir en Afghanistan, marquant une nouvelle étape dans le rapprochement entre Moscou et Kaboul. Les autorités russes appellent également les autres pays de la région à renforcer leur coopération avec le gouvernement afghan.

Le haut responsable russe de la sécurité Sergei Shoigu a déclaré que cette coopération était essentielle pour la stabilité et le développement régional. Selon lui, Moscou construit actuellement un « dialogue pragmatique » avec les autorités talibanes, couvrant des domaines tels que la sécurité, le commerce, la culture et l’aide humanitaire.

La Russie avait déjà franchi une étape majeure l’an dernier en devenant le premier pays à reconnaître officiellement le gouvernement taliban arrivé au pouvoir en août 2021, après le retrait chaotique des forces américaines d’Afghanistan à l’issue de vingt années de guerre.

Sergueï Choïgou s’exprimait lors d’une réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), un groupe régional réunissant notamment la Chine, l’Inde, l’Iran, le Pakistan ainsi que plusieurs anciennes républiques soviétiques. Il a indiqué que l’OCS prévoyait de relancer son groupe de contact consacré à l’Afghanistan.

Le rapprochement entre Moscou et Kaboul représente un changement important de position pour la Russie. Les talibans avaient été classés comme organisation terroriste par Moscou en 2003, avant que cette interdiction ne soit officiellement levée en avril 2025.

Les autorités russes estiment désormais qu’une coopération directe avec les talibans est nécessaire face à la montée des menaces sécuritaires liées aux groupes islamistes armés actifs entre l’Afghanistan et le Moyen-Orient. Moscou cherche ainsi à renforcer son influence régionale tout en tentant de contenir les risques de déstabilisation dans son voisinage stratégique.